Історія безжалісна до авантюр тиранів: Подоляк нагадав про розпад Російської імперії
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пригадав розпад Російської Імперії після вступу у Першу світову війну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.
"1914 року Російська імперія вступила в Першу світову війну. Публіка аплодувала в патріотичному угарі, смакуючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки - чим усе закінчиться для імперії та яка доля спіткає царя", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, в Кремлі з легкістю ухвалюють рішення щодо обстрілу українських міст в "золотих кабінетах", оскільки вважають, що вони вічні, а падіння економіки не позначиться на їх добробуті.
"Але історія буває безжалісною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік", - додав Подоляк.
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