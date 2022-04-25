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Історія безжалісна до авантюр тиранів: Подоляк нагадав про розпад Російської імперії

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Понеділок 25 квітня 2022 23:23
Історія безжалісна до авантюр тиранів: Подоляк нагадав про розпад Російської імперії Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пригадав розпад Російської Імперії після вступу у Першу світову війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"1914 року Російська імперія вступила в Першу світову війну. Публіка аплодувала в патріотичному угарі, смакуючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки - чим усе закінчиться для імперії та яка доля спіткає царя", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, в Кремлі з легкістю ухвалюють рішення щодо обстрілу українських міст в "золотих кабінетах", оскільки вважають, що вони вічні, а падіння економіки не позначиться на їх добробуті.

"Але історія буває безжалісною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік", - додав Подоляк.

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