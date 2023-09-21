Історія не про авіацію. На що здатні літаки Mirage 2000 та чому вони не підійдуть ЗСУ

Україна стала на крок ближче до французьких винищувачів Mirage. Із таким заголовком вийшла новина на порталі Intelligence Online, який позиціонує себе як джерело "ексклюзивної інформації для розуміння світу розвідки".

За його даними, делегація Повітряних сил України нібито прибула до Франції домовлятися про постачання невизначеної кількості літаків. Підготовка льотчиків могла розпочатися раніше згідно з домовленостями президентів Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського. І триватиме вона кілька місяців на базах Нансі-Ош, Мон-де-Морсан, Веліс та Роморантен-Лантені, пише Intelligence Online.

Фото: у Франції знову заговорили про Mirage 2000 для України (defense.gouv.fr)

Інформація не підтверджена офіційними речниками. Більше того, українська сторона спростовує інтерес до "Міражів", причому не вперше.

Mirage 2000 ще навесні намагалися "продати" Україні

Авіаційна коаліція остаточно оформилася влітку. До цього обговорювалося, який бойовий літак стане основним в оновлених українських Повітряних силах.

"Історія з Mirage 2000 з'явилася на початку 2023 року, коли почали говорити про F-16. Тоді ж розглядалися й інші - від Gripen та Tornado до Mirage та Rafale. Коли Зеленський їздив до Парижа, Макрон йому пропонував розпочати навчання на Mirage 2000", - розповів РБК-Україна авіаексперт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

У березні 2023-го міністра оборони Себастьяна Лекорню питували, чи готова Франція поділитися 12-ма літаками, які роком раніше списали і поставили на зберігання. Той утримався від прямої відповіді, але наголосив, що жодних табу щодо допомоги Україні немає.

За кілька тижнів Le Figaro повідомило про тренування на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі. На той момент, за даними видання, близько 30 українських пілотів проходили прискорену підготовку на "Міражах".

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що це не відповідає дійсності. За його словами, пілоти проходили курси, не пов'язані з навчанням льотного складу.

"Ми навчаємо українські екіпажі у Франції у плані поводження з ППО та виживання у разі, якщо їхній літальний апарат буде збито", - підтвердив представник французького оборонного відомства Ян Гравет.

Тоді ж міністр оборони України Олексій Резніков пояснював: Mirage 2000 не відповідають пріоритетним характеристикам. Зокрема, вони не підійдуть для завоювання переваги в небі над російськими Су-35.

Свіжі дані Intelligence Online Юрій Ігнат також спростував.

"Будь-яка допомога для нас важлива, але не у варіанті Mirage 2000. Ми вже про це говорили купу разів... Нам потрібен багатоцільовий літак, сучасний, здатний забезпечити нам всі ці завдання, про які я говорив. Що потрібно? Забезпечити перевагу в повітрі, відігнати російську авіацію від наших кордонів та з окупованої території, завдавати ударів по наземних та надводних цілях, забезпечити охорону повітряного простору та знищення крилатих ракет і дронів", - перерахував він пріоритети.

Таким чином, Україна не може хватати все поспіль з авіаційного парку союзників та має зосередитися на одному, максимум двох типах багатоцільових винищувачів.

"Mirage 2000 - це застаріла модель. І у Франції є значно кращі літаки, і в Європі", - резюмував Ігнат.

Що відомо про Mirage 2000

Це багатоцільовий винищувач 4-го покоління, розроблений у 1970-х роках французькою компанією Dassault Aviation. Стоїть на озброєнні ВПС Франції та кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Виробництво завершилося в 2007 році, з того часу французька армія переходить на більш сучасні Dassault Rafale. Загалом було випущено близько 600 Mirage 2000. На озброєнні Франції залишаються 99 одиниць у модифікаціях 5F, B та D.

Фото: літаки Mirage 2000 належать до четвертого покоління (defense.gouv.fr)

Основні характеристики:

довжина - 14,36 м

розмах крила - 9,13 м

висота - 5,14 м

маса - 7500 кг

максимальна злітна маса - 17000 кг

максимальна швидкість - 2340 км/год

радіус дії - 1852 км

практична стеля - 16460 м

Озброєння

Літак Mirage 2000 оснащений двома 30-мм авіаційними гарматами DEFA 554 та має 9 точок підвіски. Максимальне бойове навантаження - 6200 кг. Здатний нести керовані ракети "повітря-земля" ASMP, AS.30L, АМ.39 або Armat, APACHE або SCALP (для Mirage 2000D). Ракети "повітря-повітря" Super 530 та/або R550 Magic, некеровані ракети MBDA, а також різні кориговані та вільнопадаючі бомби.

Як пише Intelligence Online, на сьогодні Франція має 50 одиниць Mirage 2000D, від яких вона, можливо, готова відмовитися.

Mirage 2000D для України. Аргументи за і проти

Західні медіа звертають увагу на те, що Mirage 2000D оптимізовано для польотів на малих висотах, наземних атак та підтримки сухопутних сил. Вони можуть нести блоки електронної розвідки ASTAC, блоки лазерного наведення, оснащені системою передачі даних Link 16, завдяки якій бойовий літак отримує інформацію в режимі реального часу від різних розвідувальних ресурсів НАТО.

Теоретично це може стати в нагоді Україні, але експерт Костянтин Криволап сумнівається, оскільки не все з перерахованого слід розглядати як переваги і тим паче як вирішальний чинник.

"Пишуть, що "Міраж" має хорошу систему сканування рельєфу, він пристосований для низьких польотів. Ну, так усі вже так літають, навіть наші пілоти. Коли росіяни заходили з півночі, наші Су-24 бомбили колони настільки низько, хіба що за дерева не чіплялися", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Фото: Mirage 2000D не має шансів стати "геймчейнджером" у російсько-українській війні (wikipedia.org)

Звичайно, Mirage 2000D може працювати з Link 16 або українською системою ситуаційної обізнаності Delta, але його радари залишають бажати кращого.

"У нас швидкість виявлення, наприклад, російських Су-35 вища, ніж у французького винищувача. Коли радар б'є лише на 100 км, ти не бачиш літак противника. Су-35 бачить на 200-250 км і, поки ти фактично сліпий, встигне пустити ракету, навіть у наших МіГ-29 ситуація з радарами краща, ніж у "Міражів", - додав експерт.

Intelligence Online називає ще одну особливість, яка має зацікавити Повітряні сили України. Mirage 2000D адаптовано до застосування Storm Shadow (SCALP), тому вони можуть збільшити кількість платформ для їх запуску.

Раніше Україна адаптувала під Storm Shadow свої Су-24 чи Су-27. І судячи з окремих епізодів, досить успішно. Нещодавно цими ракетами вразили кораблі Чорноморського флоту РФ: великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" в Севастополі. До цього кількома Storm Shadow били по мостах, що з'єднують материкову Україну з окупованим Кримом.

На думку Криволапа, здатність запускати Storm Shadow (SCALP) - єдина сильна сторона Mirage 2000D. Але її недостатньо, щоб серйозно розглядати отримання таких літаків.

"Тільки якщо нам не вистачає "сушок". Я не знаю, скільки їх зараз у строю, але, за різними даними, достатньо для запуску британських та французьких ракет. У будь-якому випадку, нам не потрібні 25 літаків, щоб запускати Storm Shadow. Цих ракет взагалі не багато було зроблено, і, відповідно, передали нам також небагато", - пояснив він РБК-Україна.

Фото: під ракети Storm Shadow обладнано й українські літаки (Getty Images)

Якщо ж Україні не вистачає своїх літаків, то доцільніше докупити ще 5-10 сушок. З тим, що Mirage зняли з виробництва 16 років тому, пов'язана низка проблем. По-перше, запчастини для них масово не випускалися. По-друге, для обслуговування однієї ескадрильї знадобиться чи не спеціальний полк.

"Тобто все виглядає надто вже безглуздо. Все це - поза системою авіації Повітряних сил України. З одного боку, це бойовий літак, але ж і "Жигулі" теж автомобіль. Ще навесні стало ясно, що на першому місці для України мають бути F-16, на другому, можливо, Gripen. Все інше або дуже дороге, або настільки старе, що нам просто не потрібне", - додав експерт.

Той факт, що із закриттям виробничої лінії французи стали переходити на Rafale, доводить, що модернізацією "Міражів" ніхто не займався. На відміну від американських F-16, які у версіях від Block 50/52 до Block 70/72 вважаються найсучаснішими бойовими літаками.

Історія з Mirage 2000 більше про політику, ніж про авіацію

Ситуація навколо Mirage 2000 справді дивна. Наприклад, влітку профільний портал Opex360 писав, що у Франції давно кажуть про передачу літаків як про доконаний факт.

Зокрема редактор Air and Cosmos Ксав'є Тіттельман, який відстежує французьку військову допомогу, заявив, що до нього доходили чутки про те, що Україна нібито в липні отримала Mirage 2000.

Фото: зображення переданої ракети SCALP породили конспірологічні теорії щодо Mirage 2000 (t.me Zelenskiy_official)

Аналітики наголошували, що чутки небезпідставні. У тому числі тому, що про тренування українців повідомляли ще у березні. А, як відомо, свого часу німецьких пілотів МіГ-29 пересадили на "Міражі" лише за три місяці.

Другий аргумент зовсім із розряду конспірології. Автори Opex360 звернули увагу на відео, де президент Володимир Зеленський підписує закріплену літаком ракету SCALP. І якщо придивитися, то окрім Ейфелевої вежі з тризубом, на ній зображено літак, одна половина якого Су-24, а друга - Mirage 2000.

Костянтин Криволап вважає, що історія з "Міражами" про політику, а не про авіацію. Яку можуть розігрувати для українського споживача.

"Можливо, хочуть показати, що французи готові, датчани та голландці готові давати F-16, шведи готові давати Grippen, а пан Байден (президент США, - ред.) все тягне. Днями було повідомлення, що тренувальний центр у Румунії чекає на чи то на сертифікати, чи то на дозвіл навчати українських пілотів. Це єдина причина, через яку я бачу ігри з "Міражем". Тому що з технічної та авіаційної точки зору "Міражі" в Україні - це безглуздя", - додав експерт.