Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро

После начала полномасштабной войны киевский метрополитен стал надежным убежищем для тысяч людей. Для одних – транзитным пунктом на пути в более безопасные регионы, для некоторых, по факту, – вторым домом. Как живут обитатели столичной "подземки", на что надеются и о чем мечтают – в репортаже РБК-Украина.

В первые дни открытого российского вторжения киевское метро стало самым безопасным местом в столице. В первую очередь – старые подземные станции, которые были построены еще в разгар "холодной войны". Они спроектированы так, чтобы выдержать даже ядерный удар.

Пожалуй, даже в кошмарных снах инженеры и строители тех времен не могли себе представить, что их потомки будут прятаться там от российских ракет. Тем не менее свою работу они проделали на совесть – один из воздушных ударов пришелся рядом с "Лукьяновской", но люди под землей остались целы.

В самые напряженные моменты в метро одновременно прятались около 15 тысяч человек. Кто-то пересидеть несколько часов или дней перед тем, как уехать на Запад, другие живут тут практически постоянно. Всего "подземка" может временно разместить до сотни тысяч вынужденных гостей. При всем этом раз в 40 минут поезда до сих пор забирают пассажиров и везут их в другие уголки города, хотя по понятным причинам и не на все станции.

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Но главная миссия метро в военное время – все же быть убежищем для гражданских. Днем на станциях их немного, сходятся из окрестных домов ближе к вечеру, переждать ночные обстрелы. Тут есть туалеты и питьевая вода, сотрудники и волонтеры подвозят еду и средства гигиены, на больших экранах показывают фильмы и мультики, можно зарядить телефоны и есть интернет.

Метро во время войны открыло свои двери для всех, кто ищет безопасный приют. Домашние животные не исключение. По станции заботливо расставлены миски с водой, корма для них тоже пока хватает. Татьяна с мужем и сыном спустились в "подземку" не сразу, но доверились чутью своего шпица по имени Амик, собака начала сильно нервничать из-за обстрелов. Женщина надеется, что скоро они смогут вернуться домой, верит в украинских защитников.

Пока же люди обустраивают свой быт под землей. Многие спят на одеялах и матрасах прямо на полу, некоторые даже поставили палатки, чтобы уберечься от сквозняков. Есть и "спальные" вагоны, где разместили прежде всего пожилых людей. В одном из таких уже почти месяц живет Валентина Николаевна. Она родилась незадолго до окончания Второй мировой войны и до сих пор не может поверить в происходящее. Почему в XXI веке украинцы снова должны прятаться в бомбоубежищах?

– Никто не думал, что такое может быть. Вроде и родные все были: русские и украинцы… Не знаю, за что они нас так ненавидят. Как немцы евреев истребляли, так русские начали так же украинцев уничтожать. В голове не укладывается. Чтоб их нечистая забрала. Война закончится только победой. Украина победит, надеемся, что скоро. Бог нам поможет, – уверена женщина.

Покидать метро она пока не собирается. Говорит, что ехать особо некуда и не за что. Но главное – не хочет бросать свой Киев. Тем более, что здесь у нее вся большая семья: дети, внуки и правнуки. Да и соседи в подземном убежище уже тоже стали "своими". Статусы и социальное положение после 24 февраля почти перестали иметь значение, здесь так и подавно. Одни на всех электрочайник, рисунки на стенах, трагические и радостные новости, отчаянье и утешение, слезы стариков и улыбки детей.

По станции бегает малышка в розовом комбинезоне. Кире всего год и семь месяцев, из которых три недели она временно живет под землей. Девочка быстро находит себе друзей среди нечастых посетителей, в этот раз журналистов. Их телефоны, камеры и микрофоны ненадолго становятся новыми игрушками, а глаза репортеров взамен загораются теплыми огоньками. Нам на память Кира оставляет еще и селфи.

За девочкой присматривает папа, хотя, кажется, в этом и нет особой нужды, она постоянно в центре внимания и, пожалуй, каждый считает своим долгом уберечь ее и хоть чем-то порадовать. Саша перевез жену с двумя детьми в метро, когда и до их района добрались вражеские обстрелы. Там у них обжитая квартира на пятом этаже, здесь минимум удобств, но хотя бы не слышно разрывов ракет. Время от времени выбирается за продуктами.

– Взрослые могут адаптироваться и к таким условиям, но детям нужна нормальная еда и свежий воздух, – говорит мужчина, хотя вариант с переездом семья для себя пока не рассматривает. – Почему мы должны куда-то уезжать, куда и зачем мы поедем? У меня тут воюют брат и отец. Бежать должны оккупанты, которые пришли на нашу землю.

Семья архитектора Натальи сейчас в другом месте, родители решили не уезжать, как и она из столицы. Но под землей она не чувствует себя одинокой, объясняет, что здесь у нее уже появились друзья. Иногда удается забежать домой, чтобы сходить в душ и сменить одежду, однако в безопасности она себя чувствует только возвращаясь назад в метро.

Каждое ее утро в "подземке" начинается с переписки с родными, чтобы убедиться, что все живы и здоровы. Затем – чтение новостей. Поначалу с этим возникали проблемы, некоторые "соседи" по станции читали все вслух и без разбора, вгоняя других в панику, а кто-то не выключал сирену в телефоне. Но все удается решить спокойно и без конфликтов.

– Самое страшное сейчас – узнавать новости о потерях. Когда стало известно о бомбардировке Мариупольского драмтеатра на какое-то время все замерли. Ты осознаешь, что люди сидели и надеялись на то, что это супер безопасное место, насколько это возможно… Много стариков и деток. Было очень больно. Но потом немного выдохнули, когда сказали, что людей начали доставать из-под завалов, – вспоминает женщина.

Наталье удается переключиться благодаря книге по изучению английского, но сосредоточиться нелегко, ведь метро продолжает работать. В первые дни и вовсе приходилось бороться с людьми, которые приезжали на станцию и снимали все вокруг на видео, видимо, для своих соцсетей. К журналистам смогли привыкнуть: "мы понимаем, что это ваша работа и нужно показывать миру, что происходит на самом деле".

Больше всего сейчас она верит в работу украинских военных, уверена, что они не подведут и наша победа – это вопрос времени. Именно из-за этой веры Наталья и остается в Киеве. Понимает, что прежнюю жизнь уже не вернуть, "она будет другой, но это страничка в истории, которую мы перевернем, и перевернем достойно". После войны она хочет отстроить украинские города, сделать их еще лучше и крепче. Но есть пожелание и для себя.

– Хочется, конечно, встретить весну, встретить свой день рождения дома. Если раньше хотелось путешествовать, увидеть другие страны, то сейчас только одно желание: проснуться в этот день у себя дома, сделать кофе и встретиться со своими родными, зная, что тебе ничего не угрожает и на твоей земле наступил мир. День рождения у меня 29 апреля.