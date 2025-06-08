Історичний тріумф Онофрійчук на Євро з художньої гімнастики: відео неперевершеного виступу

Переконлива перемога Онофрійчук

Онофрійчук здобула перемогу з результатом 117,800 бала, випередивши головну конкурентку – болгарку Стіляну Ніколову (116,700 бала).

Третьою стала екс-росіянка Дар'я Варфоломеєв, що представляє Німеччину (115,150 бала). Ще одна українка – Поліна Каріка – фінішувала 10-ю.

У фіналі чемпіонка отримала найкращі оцінки у вправах з обручем (29,950 бала) та м'ячем (28,600 бала).

Для Онофрійчук це був лише другий виступ на чемпіонаті Європи. Торік вона дебютувала на континентальній першості, де зупинилася на дев'ятій позиції.

Відтоді спортсменка значно покращила результати – лише у 2025 році вона взяла участь у шести міжнародних турнірах і здобула 29 нагород, з яких 18 – золоті.

Історичне "золото"

"Золото" Євро-2025 стало історичним – востаннє Україна перемагала в особистому багатоборстві на ЧЄ ще у 1997 році.

Онофрійчук стала лише третьою українкою, яка змогла піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу в цій дисципліні після Катерини Серебрянської (1996) та Олени Вітриченко (1997).