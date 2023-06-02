Історичний стрім. NASA провело пряму трансляцію Марса

Європейське космічне агентство провело першу в історії пряму трансляцію зйомок Марса. Європейський зонд Mars Express запустили з космодрому Байконур ще у червні 2003 року, а Марса він досяг 3 грудня 2003 року.

Дослідники кілька місяців готували орбітальний апарат. Наразі він перебуває на висоті 17,5 тисяч км над поверхнею Марса.

Загальний час трансляції склав близько години, при цьому фотографії Марса змінювалися приблизно кожні 50 секунд. Знімки планети з'являлися з 17-хвилинною затримкою. Цей час був потрібен, щоб подолати відстань в

Дослідження Марса

Нагадаємо, ми повідомляли, що агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів, Пентагон і NASA працюють над створенням ядерного ракетного двигуна.

Новий двигун, за даними NASA, буде у три або більше разів ефективнішим, ніж існуючі рідинні ракетні двигуни. На думку інженерів, ядерний двигун може дозволити космічним кораблям подолати середню відстань 225 мільйонів кілометрів між Землею і Марсом набагато швидше, ніж це можливо сьогодні.

Ми також повідомляли, що марсохід NASA Curiosity Rover зробив приголомшливі фотографії променів світла, які освітлювали хмари під час заходу сонця на "червоній планеті".

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