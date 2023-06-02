Исторический стрим. NASA провело прямую трансляцию Марса

Европейское космическое агентство провело первую в истории прямую трансляцию съемок Марса. Европейский зонд Mars Express запустили с космодрома Байконур еще в июне 2003 года, а Марса он достиг 3 декабря 2003 года.

Исследователи несколько месяцев готовили орбитальный аппарат. Сейчас он находится на высоте 17,5 тысяч км над поверхностью Марса.

Общее время трансляции составило около часа, при этом фотографии Марса менялись примерно каждые 50 секунд. Снимки планеты появлялись с 17-минутной задержкой. Это время было нужно, чтобы преодолеть расстояние в более 287 миллионов миль от Марса до Земли.

Исследование Марса

Напомним, мы сообщали, что агентство перспективных оборонных исследовательских проектов, Пентагон и NASA работают над созданием ядерного ракетного двигателя.

Новый двигатель, по данным NASA, будет в три или более раз эффективнее существующих жидкостных ракетных двигателей. По мнению инженеров, ядерный двигатель может позволить космическим кораблям преодолеть среднее расстояние в 225 миллионов километров между Землей и Марсом гораздо быстрее, чем это возможно сегодня.

Мы также сообщали, что марсоход NASA Curiosity Rover сделал потрясающие фотографии лучей света, освещавших облака во время заката на "красной планете".

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