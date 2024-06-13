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Історичний максимум: НБУ різко підвищив курс долара

Фото: курс долара виріс на 25 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,6908 грн за 1 долар (+0,2467 грн). Вище курс був 3 червня - 40,5373 грн/долар.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,885 гривень за 1 євро (+0,3530 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 26 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,95 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, курс долара останнім часом виріс через збільшення структурного дефіциту на ринку.

За його словами, попит виріс через витрати уряду та валютну лібералізацію.

Водночас ситуація на ринку залишається контрольованою, а НБУ має достатній рівень резервів, додав Гелетій.

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