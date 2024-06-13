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Исторический максимум: НБУ резко повысил курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,6908 гривен за 1 доллар (+0,2467 грн). Выше курс был 3 июня - 40,5373 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,885 гривен за 1 евро (+0,3530 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 26 копеек до 40,76-40,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 40,95 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, курс доллара в последнее время вырос из-за увеличения структурного дефицита на рынке.

По его словам, спрос вырос из-за расходов правительства и валютной либерализации.

В то же время ситуация на рынке остается контролируемой, а НБУ имеет достаточный уровень резервов, добавил Гелетий.

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