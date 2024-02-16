Історичний крок. Шольц розповів про німецькі гарантії безпеки для України

"Сьогодні ми робимо історичний крок. Президент Зеленський та я уклали угоду про двосторонні стосунки, про безпекові гарантії. Цей документ важко переоцінити. Він встановлює, що Німеччина і далі буде підтримувати незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії", - заявив він.

Канцлер підкреслив, що Німеччина буде підтримувати українських партнерів у розбудові сучасної обороноздатності ЗСУ, щоб запобігти будь-якій агресії РФ.

"Якщо РФ подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості дипломатичні, економічні і військові, як ми допомагатимемо Україні. Угода - це втілення того, про що домовились держави G7 минулого року у Вільнюсі", - зазначив він.

Чиновник додав, що після Великобританії, Німеччина стала другою країною, яка укладає угоду про безпекові гарантії.

"За нами послідують інші країни. Відразу після нас - наші французські друзі", - підкреслив Шольц.

Він також додав, що сьогоднішня домовленість охоплює також допомогу у цивільній сфері - розмінування, забезпечення енергетичної інфраструктури і відбудову.

"В свою чергу, Україна бере на себе відповідальність за продовження реформ, які ведуть до вступу України в ЄС", - підкреслив німець.

Гарантії безпеки

Згідно з угодою, Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів від 1991 року.

Крім того, Німеччина має намір надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність.

Двостороння угода діє протягом десяти років з моменту її підписання та чітко закріплює конкретні компоненти безпекових зобов'язань, які Німеччина надала Україні. Зокрема, документ визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці - військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

В угоді також зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад 7 млрд євро, що значно посилить українську армію. Берлін продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.

Також сторони визнають важливість застосування санкцій для обмеження доступу РФ до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресивній війні. Відповідно до документа Німеччина працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію та боротьбою з ухиленням від санкцій, доки триватиме війна РФ проти України та доки не буде відновлено територіальної цілісності нашої держави.

Крім того, Німеччина продовжуватиме роботу в Коаліції щодо створення трибуналу щодо злочину агресії проти України для забезпечення ефективної відповідальності.

Візит Зеленського до Німеччини та Франції

Як раніше анонсували в ОП, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, 17 лютого глава української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Більше детально про Мюнхенську конференцію, її порядок денний та хто братиме участь цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також у Зеленського заплановані переговори з віце-президенткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

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