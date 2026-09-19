"Історичний день": Сибіга подякував Трампу за підписання "пекельних санкцій" проти РФ

В Україні привітали підписання президентом США Дональдом Трампом "пекельних санкцій" проти РФ і заявили, що міжнародний тиск на Москву лише посилюватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Справді історичний день. Розрахунки Кремля вкотре не виправдовуються. Тиск на Росію лише посилюватиметься, а надії Путіна на ослаблення міжнародної підтримки України не виправдаються", - написав глава МЗС.

За словами міністра, підписання закону посилить тиск на Росію та тих, хто допомагає їй вести війну проти України.

Сибіга вважає, що нові заходи мають ще більше ізолювати Росію та скоротити ресурси, які Москва використовує для продовження війни.

"Підписання президентом Трампом закону Ліндсі О. Грем "Про санкції проти Росії та Ірану" посилить тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України. Це ще більше ізолює агресора та зменшить ресурси, що живлять його війну", - заявив він.

Міністр також звернув увагу на підтримку документа в обох палатах Конгресу США. За його словами, переважна двопартійна підтримка закону є важливим сигналом щодо подальшої політики Вашингтона.

"Цей закон, ухвалений завдяки переважній двопартійній підтримці в обох палатах Конгресу, надсилає чіткий сигнал: агресор заплатить високу ціну", - зазначив Сибіга.

Україна очікує нових кроків від партнерів

Глава МЗС подякував Сполученим Штатам за підтримку України і віддав шану покійному сенатору Ліндсі Грему, який є одним з авторів "пекельних санкцій".

Водночас Сибіга закликав інших міжнародних партнерів продовжувати посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він висловив сподівання на подальші кроки з боку Європейського Союзу та інших країн "Великої сімки".

За словами міністра, санкційна політика має бути скоординованою, щоб створювати максимальний тиск на Москву та сприяти припиненню війни.

"Лідерство США надсилає світові чіткий сигнал про те, що санкції проти Росії необхідно посилити. Ми сподіваємося на подальші рішучі дії з боку наших партнерів з ЄС та інших країн "Великої сімки"", - підсумував Сибіга.