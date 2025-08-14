"Історичні матеріали" для Трампа: ЦПД дізнався, як Путін планує брехати про Україну

Як стало відомо Центру від Сил оборони, російський диктатор готує для зустрічі з Трампом певні "історичні матеріали".

Йдеться про географічні карти, які, за задумом Путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито "штучна держава", яка була сформована за рахунок територій інших країн.

Це начебто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії Росії на українські території.

Такі псевдоісторичні спекуляції та типовий прийом російської пропаганди, до якого неодноразово вдавався у публічних виступах і сам Путін.

Загалом подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою.

"Більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій РФ у минулому належали іншим державам - Німеччині, Швеції, Фінляндії", - зазначили в ЦПД.

Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн.