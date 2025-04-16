Історичне рішення ВООЗ: світ буде по-новому боротися з пандеміями, - Reuters

За даними видання, проблеми на шляху до угоди включали питання справедливого розподілу ліків і вакцин між багатими та біднішими країнами.

Юридичний пакт багато хто називає перемогою для Всесвітньої організації охорони здоров’я. У заяві організації наголосили, що після більш ніж трьох років інтенсивних переговорів країни-члени зробили значний крок вперед у зусиллях, спрямованих на зміцнення безпеки світу перед новими пандеміями.

Відомо, що США, як найбільший донор ВООЗ, не братимуть участі в пакті. Американські представники залишили переговори після того, як президент США Дональд Трамп ініціював процес виходу з організації, коли обійняв посаду.

"Це історичний момент і демонстрація того, що зі США чи без них країни віддані співпраці та силі багатосторонності", - зазначила засновниця глобального аналітичного центру Spark Street Advisors Ніна Швальбе.

Другий випадок за історію ВООЗ

Варто відзначити, що це лише другий випадок за 75 років існування ВООЗ, коли країни-члени змогли досягти обов’язкової для виконання угоди. Першою була рамкова конвенція з боротьби проти тютюну, ухвалена у 2003 році.

Нова угода ще має пройти схвалення Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у травні та бути ратифікованою кожною країною окремо. Вона покликана усунути глибоку нерівність у доступі до медичних розробок і засобів охорони здоров’я між різними країнами.

Зокрема, стаття дев’ята документа зобов’язує уряди впровадити національні політики, які регулюють доступ до результатів досліджень і розробок, а також гарантують глобальну доступність ліків, вакцин і терапій у разі пандемії.

Це вперше подібні зобов’язання закріплені на рівні міжнародної угоди в сфері охорони здоров’я.

"Ця угода, по суті, дає членам ВООЗ більше можливостей щодо їх готовності, реагування та запобігання майбутнім пандеміям", - прокоментував радник Глобального центру охорони здоров’я Женевського інституту Рікардо Матуте.

Також угода дозволяє ВООЗ моніторити глобальні ланцюги постачання медичних товарів - зокрема масок і вакцин, - та стимулює розвиток місцевого виробництва таких засобів, аби уникнути дефіциту у критичні моменти.

Що затримало прийняття угоди

Особливо багато часу під час переговорів було витрачено на обговорення статті 11, яка стосується передачі технологій. Йдеться про обмін знаннями, навичками та виробничими потужностями, щоб дати змогу країнам з низьким рівнем доходу самостійно виробляти вакцини, терапевтичні й діагностичні засоби під час пандемії.

Угода також містить зобов’язання для виробників-учасників передавати в реальному часі 20% свого виробництва таких засобів до ВООЗ у разі пандемії. З цієї частки щонайменше 10% мають надаватися як гуманітарна допомога, інші 10% - резервуватися за доступною ціною.

Документ передадуть на розгляд Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні. Остаточне ухвалення угоди поки не гарантоване, оскільки додаток щодо доступу до патогенів і розподілу вигод досі не погоджено й потребує подальших переговорів, зазначають джерела у сфері охорони здоров’я.