Історичне рішення ВООЗ: світ буде по-новому боротися з пандеміями, - Reuters

Члени Всесвітньої організації охорони здоров’я досягли історичної угоди щодо того, які уроки винести після COVID-19 й як підготувати світ до майбутніх пандемій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, проблеми на шляху до угоди включали питання справедливого розподілу ліків і вакцин між багатими та біднішими країнами.
Юридичний пакт багато хто називає перемогою для Всесвітньої організації охорони здоров’я. У заяві організації наголосили, що після більш ніж трьох років інтенсивних переговорів країни-члени зробили значний крок вперед у зусиллях, спрямованих на зміцнення безпеки світу перед новими пандеміями.
Відомо, що США, як найбільший донор ВООЗ, не братимуть участі в пакті. Американські представники залишили переговори після того, як президент США Дональд Трамп ініціював процес виходу з організації, коли обійняв посаду.
"Це історичний момент і демонстрація того, що зі США чи без них країни віддані співпраці та силі багатосторонності", - зазначила засновниця глобального аналітичного центру Spark Street Advisors Ніна Швальбе.
Варто відзначити, що це лише другий випадок за 75 років існування ВООЗ, коли країни-члени змогли досягти обов’язкової для виконання угоди. Першою була рамкова конвенція з боротьби проти тютюну, ухвалена у 2003 році.
Нова угода ще має пройти схвалення Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у травні та бути ратифікованою кожною країною окремо. Вона покликана усунути глибоку нерівність у доступі до медичних розробок і засобів охорони здоров’я між різними країнами.
Зокрема, стаття дев’ята документа зобов’язує уряди впровадити національні політики, які регулюють доступ до результатів досліджень і розробок, а також гарантують глобальну доступність ліків, вакцин і терапій у разі пандемії.
Це вперше подібні зобов’язання закріплені на рівні міжнародної угоди в сфері охорони здоров’я.
"Ця угода, по суті, дає членам ВООЗ більше можливостей щодо їх готовності, реагування та запобігання майбутнім пандеміям", - прокоментував радник Глобального центру охорони здоров’я Женевського інституту Рікардо Матуте.
Також угода дозволяє ВООЗ моніторити глобальні ланцюги постачання медичних товарів - зокрема масок і вакцин, - та стимулює розвиток місцевого виробництва таких засобів, аби уникнути дефіциту у критичні моменти.
Особливо багато часу під час переговорів було витрачено на обговорення статті 11, яка стосується передачі технологій. Йдеться про обмін знаннями, навичками та виробничими потужностями, щоб дати змогу країнам з низьким рівнем доходу самостійно виробляти вакцини, терапевтичні й діагностичні засоби під час пандемії.
Угода також містить зобов’язання для виробників-учасників передавати в реальному часі 20% свого виробництва таких засобів до ВООЗ у разі пандемії. З цієї частки щонайменше 10% мають надаватися як гуманітарна допомога, інші 10% - резервуватися за доступною ціною.
Документ передадуть на розгляд Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я в травні. Остаточне ухвалення угоди поки не гарантоване, оскільки додаток щодо доступу до патогенів і розподілу вигод досі не погоджено й потребує подальших переговорів, зазначають джерела у сфері охорони здоров’я.
Нагадаємо, що коронавірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, вперше був зафіксований наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Наприкінці грудня минулого року ВООЗ закликала Китай відкрити дані щодо COVID-19, щоб встановити походження вірусу.
Звідти інфекція стрімко поширилася по всьому світу, спричинивши глобальну пандемію, офіційно оголошену Всесвітньою організацією охорони здоров’я 11 березня 2020 року.
Пандемія COVID-19 забрала життя понад 7 мільйонів людей, за офіційними даними ВООЗ, а за неофіційними оцінками - вдвічі більше. Мільярди людей у всьому світі заразилися, а системи охорони здоров’я в багатьох країнах опинилися на межі колапсу.
Пандемія тривала понад два роки, і хоча поодинокі спалахи трапляються досі, у травні 2023 року ВООЗ офіційно оголосила про завершення надзвичайного стану в галузі охорони здоров’я, пов’язаного з COVID-19.
За цей час світ пережив хвилі масових локдаунів, зупинку авіасполучення, дистанційне навчання, економічну рецесію, а також безпрецедентну кампанію з розробки, виробництва та поширення вакцин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.