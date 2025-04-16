Историческое решение ВОЗ: мир будет по-новому бороться с пандемиями, - Reuters

По данным издания, проблемы на пути к соглашению включали вопросы справедливого распределения лекарств и вакцин между богатыми и бедными странами.

Юридический пакт многие называют победой для Всемирной организации здравоохранения. В заявлении организации отметили, что после более чем трех лет интенсивных переговоров страны-члены сделали значительный шаг вперед в усилиях, направленных на укрепление безопасности мира перед новыми пандемиями.

Известно, что США, как крупнейший донор ВОЗ, не будут участвовать в пакте. Американские представители покинули переговоры после того, как президент США Дональд Трамп инициировал процесс выхода из организации, когда вступил в должность.

"Это исторический момент и демонстрация того, что с США или без них страны привержены сотрудничеству и силе многосторонности", - отметила основательница глобального аналитического центра Spark Street Advisors Нина Швальбе.

Второй случай за историю ВОЗ

Стоит отметить, что это лишь второй случай за 75 лет существования ВОЗ, когда страны-члены смогли достичь обязательного для исполнения соглашения. Первой была рамочная конвенция по борьбе против табака, принятая в 2003 году.

Новое соглашение еще должно пройти одобрение Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае и быть ратифицировано каждой страной отдельно. Оно призвано устранить глубокое неравенство в доступе к медицинским разработкам и средствам здравоохранения между разными странами.

В частности, статья девятая документа обязывает правительства внедрить национальные политики, регулирующие доступ к результатам исследований и разработок, а также гарантируют глобальную доступность лекарств, вакцин и терапий в случае пандемии.

Это впервые подобные обязательства закреплены на уровне международного соглашения в сфере здравоохранения.

"Это соглашение, по сути, дает членам ВОЗ больше возможностей по их готовности, реагированию и предотвращению будущих пандемий", - прокомментировал советник Глобального центра здравоохранения Женевского института Рикардо Матуте.

Также соглашение позволяет ВОЗ мониторить глобальные цепи поставок медицинских товаров - в частности масок и вакцин, - и стимулирует развитие местного производства таких средств, чтобы избежать дефицита в критические моменты.

Что задержало принятие соглашения

Особенно много времени во время переговоров было потрачено на обсуждение статьи 11, которая касается передачи технологий. Речь идет об обмене знаниями, навыками и производственными мощностями, чтобы дать возможность странам с низким уровнем дохода самостоятельно производить вакцины, терапевтические и диагностические средства во время пандемии.

Соглашение также содержит обязательства для производителей-участников передавать в реальном времени 20% своего производства таких средств в ВОЗ в случае пандемии. Из этой доли не менее 10% должны предоставляться в качестве гуманитарной помощи, остальные 10% - резервироваться по доступной цене.

Документ передадут на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае. Окончательное принятие соглашения пока не гарантировано, поскольку приложение по доступу к патогенам и распределению выгод до сих пор не согласовано и требует дальнейших переговоров, отмечают источники в сфере здравоохранения.