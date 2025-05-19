Історична угода після Brexit: Британія та ЄС домовилися про торгівлю та оборону

Угода містить три тексти: партнерство у сфері оборони та безпеки, спільну заяву про спільну роботу над геополітичними викликами, як-от війна Росії проти України, і "спільне розуміння" щодо низки інших питань.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила: "Британія захищає свою позицію і свої побоювання, і Європейський Союз робить те саме. Тому в кінцевому підсумку ми дійшли до угоди, яка, я маю на увазі, є компромісом з обох сторін".

"Здебільшого ми зосереджені на партнерстві у сфері оборони та безпеки, тому що, як ви знаєте, ми живемо в дуже неспокійні часи", - додала вона.

Підписання угоди

Представники урядів ЄС у Брюсселі отримали текст Спільного розуміння між Великою Британією та ЄС, і наразі документ перебуває на розгляді всіх 27 урядів ЄС, повідомили офіційні особи.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта зустрінуться пізніше 19 травня в Лондоні.

Торгівля

Згідно з документом, Великій Британії доведеться динамічно відповідати багатьом відповідним правилам ЄС і прийняти роль Європейського суду як головного арбітра законів блоку.

За інформацією Bloomberg, обидві сторони працюватимуть над "Спільною санітарною та фітосанітарною зоною", відомою як SPS, а також над угодою з енергетики.

Велика Британія також працюватиме над приєднанням до програми обміну студентами Erasmus+ ЄС і до обмеженої в часі схеми видачі молодіжних віз, яка "повинна забезпечити спеціальний візовий шлях і гарантувати, що загальна кількість учасників буде прийнятною для обох сторін на користь ЄС", йдеться в одному з документів.

У тому ж проєкті йдеться про те, що ЄС усуне бар'єри, які дають змогу британським гостям використовувати електронні пропускні пункти всередині ЄС, а також працюватиме над спрощенням поїздок для діячів мистецтва.

Оборона

У рамках пакту про захист і безпеку ЄС і Велика Британія створять платформу для спільної роботи двох сторін у різних галузях, включно з обміном інформацією, морською та космічною безпекою. Що важливо для Великої Британії, блок зобов'язується швидко вивчити способи надання Великій Британії доступу до спільних фондів ЄС із закупівель у сфері оборони.

"Партнерство у сфері безпеки і оборони буде засноване на механізмах діалогу і консультацій для сприяння обміну інформацією, а також на управлінні та контролі його реалізації", - йдеться в угоді.

Співпраця охоплюватиме як регіональні, так і глобальні проблеми, водночас обидві сторони також мають намір спільно працювати над підвищенням військової мобільності, протидією кіберзагрозам, підвищенням стійкості своєї критичної інфраструктури та співробітництвом із питань економічної безпеки, таких як глобальний надлишок потужностей із виробництва сталі.

Спільна заява підтверджує підтримку України. У ній ідеться, що міністри закордонних справ і оборони Великої Британії проводитимуть політичні діалоги з Верховним представником ЄС кожні шість місяців.

"Ми прагнемо забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини та інші тяжкі злочини, вчинені у зв'язку з агресивною війною Росії", - ідеться в заяві.

Щодо міграції, яка є ключовим питанням для Стармера на тлі передвиборчої загрози Reform UK, у заяві йдеться про те, що обидві сторони визнають необхідність працювати "з країнами походження і транзиту, а також запобігати нелегальному перетинанню Ла-Маншу".