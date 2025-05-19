Историческое соглашение после Brexit: Британия и ЕС договорились о торговле и обороне

Соглашение включает в себя три текста: партнерство в сфере обороны и безопасности, совместное заявление о совместной работе над геополитическими вызовами, такими как война России против Украины, и "общее понимание" по ряду других вопросов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила: "Британия защищает свою позицию и свои опасения, и Европейский Союз делает то же самое. Поэтому в конечном итоге мы пришли к соглашению, которое, я имею в виду, является компромиссом с обеих сторон".

"В основном мы сосредоточены на партнерстве в сфере обороны и безопасности, потому что, как вы знаете, мы живем в очень неспокойные времена", - добавила она.

Подписание соглашения

Представители правительств ЕС в Брюсселе получили текст Общего понимания между Великобританией и ЕС, и в настоящее время документ находится на рассмотрении всех 27 правительств ЕС, сообщили официальные лица.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретятся позднее в 19 мая в Лондоне.

Торговля

Согласно документу, Великобритании придется динамично соответствовать многим соответствующим правилам ЕС и принять роль Европейского суда как главного арбитра законов блока.

По информации Bloomberg, обе стороны будут работать над "Общей санитарной и фитосанитарной зоной", известной как SPS, а также над соглашением по энергетике.

Великобритания также будет работать над присоединением к программе обмена студентами Erasmus+ ЕС и к ограниченной по времени схеме выдачи молодежных виз, которая "должна обеспечить специальный визовый путь и гарантировать, что общее число участников будет приемлемым для обеих сторон в пользу ЕС", говорится в одном из документов.

В том же проекте говорится, что ЕС устранит барьеры, позволяющие британским гостям использовать электронные пропускные пункты внутри ЕС, а также будет работать над упрощением поездок для деятелей искусства.

Оборона

В рамках пакта о защите и безопасности ЕС и Великобритания создадут платформу для совместной работы двух сторон в различных областях, включая обмен информацией, морскую и космическую безопасность. Что важно для Великобритании, блок обязуется быстро изучить способы предоставления Великобритании доступа к совместным фондам ЕС по закупкам в сфере обороны.

"Партнерство в области безопасности и обороны будет основано на механизмах диалога и консультаций для содействия обмену информацией, а также на управлении и контроле его реализации", - говорится в соглашении.

Сотрудничество будет охватывать как региональные, так и глобальные проблемы, при этом обе стороны также намерены совместно работать над повышением военной мобильности, противодействием киберугрозам, повышением устойчивости своей критической инфраструктуры и сотрудничеством по вопросам экономической безопасности, таким как глобальный избыток мощностей по производству стали.

Совместное заявление подтверждает поддержку Украины. В нем говорится, что министры иностранных дел и обороны Великобритании будут проводить политические диалоги с Верховным представителем ЕС каждые шесть месяцев.

"Мы стремимся обеспечить полную ответственность за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России", - говорится в заявлении.

Что касается миграции, которая является ключевым вопросом для Стармера на фоне предвыборной угрозы Reform UK, в заявлении говорится, что обе стороны признают необходимость работать "со странами происхождения и транзита, а также предотвращать нелегальные пересечения Ла-Манша".