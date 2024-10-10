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Історична постать НБА вирішив піти після року пошуку роботи

США, Четвер 10 жовтня 2024 21:12
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Історична постать НБА вирішив піти після року пошуку роботи Фото: Денні Грін (lakersdaily.com)
Автор: Андрій Костенко

Американський баскетболіст Денні Грін після 15-ти сезонів у Національній баскетбольній асоціації остаточно вирішив піти з великої гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х гравця.

Ще у жовтні 2023 року баскетболіста відрахували з "Філадельфія", за яку у сезоні 2023/24 він провів лише два матчі. Після цього легкий форвард відчайдушно намагався повернутися до НБА.

Він декілька разів наголошував, що не збирається завершувати кар'єру. Проте переговори з клубами ліги ні до чого не призвели. 37-річний ветеран виявився нікому не потрібним.

Грін – постать у НБА історична. Він не просто триразовий чемпіон ліги. Лише три гравці, крім нього, можуть похизуватися тим, що здобували титул, граючи за три різні клуби. Він був чемпіоном у 2014 році з "Сан-Антоніо", у 2019-му – з "Торонто" і у 2020-му – з "Лейкерс".

Історична постать НБА вирішив піти після року пошуку роботи

Фото: Три титули з трьома командами (x.com/DGreen_14)

Хто такий Денні Грін

Був обраний "Клівлендом" у другому раунді драфту 2009 року, але провів більшу частину кар'єри за "Сан-Антоніо" (2010-2018). Крім команд, з якими ставав чемпіоном , грав також за "Клівленд", "Філадельфію" та "Мемфіс". У сезоні 2016/17 увійшов до символічної збірної НБА з гри у захисті. Форвард завершив кар'єру з такими показниками: 8,7 очка і 3,4 підбирання у 832 матчах в НБА.

Грін зовсім трохи, але пограв і в Європі. Під час локауту 2011 року він підписав короткостроковий контракт зі словенською "Олімпією". Американець став найрезультативнішим гравцем команди в розіграші Євроліги. Мав декілька пропозицій від солідних європейських клубів, але після закінчення локауту він повернувся до НБА.

До слова, лідер молодіжки України зі серією данків очолив топ-10 моментів тижня Суперліги.

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