Историческая фигура НБА решил уйти после года поиска работы

Еще в октябре 2023 года баскетболиста отчислили из "Филадельфии", за которую в сезоне 2023/24 он провел всего два матча. После этого легкий форвард отчаянно пытался вернуться в НБА.

Он несколько раз отмечал, что не собирается завершать карьеру. Однако переговоры с клубами лиги ни к чему не привели. 37-летний ветеран оказался никому не нужен.

Грин – фигура у НБА историческая. Он не просто трехкратный чемпион лиги. Только три игрока, кроме него, могут похвастаться тем, что завоевывали титул, играя за три разных клуба. Он был чемпионом в 2014 году с "Сан-Антонио", в 2019-м - с "Торонто" и в 2020-м - с "Лейкерс".

Фото: Три титула с тремя командами (x.com/DGreen_14)

Дэнни Грин: что известно

Был выбран "Кливлендом" во втором раунде драфта 2009 года, но провел большую часть карьеры за "Сан-Антонио" (2010-2018). Кроме команд, с которыми становился чемпионом, играл также за "Кливленд", "Филадельфию" и "Мемфис". В сезоне 2016/17 вошел в символическую сборную НБА по игре в защите. Форвард завершил карьеру со следующими показателями: 8,7 очка и 3 ,4 подбора в 832 матчах в НБА.

Грин совсем чуть-чуть, но поиграл и в Европе. Во время локаута 2011 года он подписал краткосрочный контракт со словенской "Олимпией". Американец стал самым результативным игроком команды в розыгрыше Евролиги. У него было несколько предложений от солидных европейских клубов, но после окончания локаута он вернулся в НБА.