Лідер молодіжки України зі серією данків очолив топ-10 моментів тижня Суперліги: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФБУ .

Вісімка команд еліти розпочала регулярний чемпіонат у двох баблах. Поєдинки 3-6 жовтня приймали Київ і Запоріжжя з Дніпром.

На третій позиції в списку найвидовіщніших епізодів опинився форвард "Старого Луцька" Аарон Рідлі. Американець в протистоянні з "Київ-Баскетом" (86:89 ОТ) протягнув м'яч через весь майданчик і ефектно поклав згори. Другим же став форвард "Рівного" Максим Мочалов, який оформив баззер проти тих же столичних "бджіл" (75:67).

Нагорі ж підбірки опинився центровий "Дніпра" Данііл Сипало. 19-річний виконавець мінімум двічі познущався з оборони "Черкаських Мавп", оформивши силові слемданки в очному протистоянні (82:63). Закінчив же матч Сипало з дабл-даблом (12 очок, 10 підбирань).

Стараннями Сипала та компанії "Дніпро" разом із "Рівним" іде без втрат після стартових матчів сезону. Золотий та срібний призери попередньої кампанії здобули по дві перемоги. 19 жовтня рівняни зустрінуться з "Мавпами", а от підопічні Володимира Коваля пропустять кілька баблів через виступи на європейській арені.