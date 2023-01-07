Історична подія. В Лаврі почалася різдвяна служба Епіфанія: трансляція

У Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври.
РБК-Україна розповідає коротко, що про це відомо та де дивитися онлайн-трансляцію богослужіння.
Зазначимо, що раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.
Так, святкова літургія з нагоди Різдва Христового розпочалася сьогодні з 9-ї години ранку в Успенському соборі.
Для її проведення ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури.
На території Лаври перебуває багато людей, а правоохоронці перевіряють у відвідувачів документи та пропускають через металошукачі.
Також українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше настоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній особисто оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі.
Також ми писали, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування.
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