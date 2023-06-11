Історичний матч. Збірна України стала віце-чемпіоном світу з сокки

Збірна України з сокки не виграла чемпіонат світу 2023 (Socca World Cup 2023), програвши у фіналі команді Казахстану 11 червня. Таким чином наша команда здобула історичне срібло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.
Матч за "золото" завершився з рахунком 2:2 (по булітах - 1:2) на користь казахів.
Два голи за нашу збірну з гри забив Андрій Мельник.
Цікаво, що за ходом матчу українці поступалися казахам. Але за 4 хвилини до завершення поєдинку нам вдалося зрівняти рахунок.
Україна програла Казахстану у фіналі ЧС з сокки (фото: twitter.com/andreasnohsia)
Додамо, володарями бронзових нагород на Чемпіонаті світу 2023 із сокки стала збірна Мексики, яка у матчі за третє місце здолала Хорватію з рахунком 2:0.
Чемпіонат світу 2023 проходив з 2 по 11 червня в німецькому місті Ессен. У ньому взяли участь 40 національних збірних з 5 континентів.
На шляху до фіналу українська збірна в груповому раунді перемогла Єгипет (5:0), здолала Казахстан (6:2) і розбила Лівію (10:2).
У наступному раунді Україна виграла у Албанії (3:1), з аналогічним разунком здобула перемогу над Марокко у 1/8 фіналу.
В чвертьфіналі наші спортсмени здолали чинних чемпіонів світу - бразильців, а у півфіналі мінімально обіграли збірну Хорватії.
Зауважимо, що на попередній, дебютній для себе світовій першості у 2022 році, українці дійшли до чвертьфіналу.
Cокка - це вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.
Нагадаємо, цього тижня футзальна збірна України дізналася суперників в еліт-раунді відбору до ЧС-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.