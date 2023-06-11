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Історичний матч. Збірна України стала віце-чемпіоном світу з сокки

Фото: Україна здобула "срібло" ЧС з сокки (twitter.com/SoccaFed)
Автор: Дмитрий Войналович

Збірна України з сокки не виграла чемпіонат світу 2023 (Socca World Cup 2023), програвши у фіналі команді Казахстану 11 червня. Таким чином наша команда здобула історичне срібло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Матч за "золото" завершився з рахунком 2:2 (по булітах - 1:2) на користь казахів.

Два голи за нашу збірну з гри забив Андрій Мельник.

Цікаво, що за ходом матчу українці поступалися казахам. Але за 4 хвилини до завершення поєдинку нам вдалося зрівняти рахунок.

Україна програла Казахстану у фіналі ЧС з сокки (фото: twitter.com/andreasnohsia)

Додамо, володарями бронзових нагород на Чемпіонаті світу 2023 із сокки стала збірна Мексики, яка у матчі за третє місце здолала Хорватію з рахунком 2:0.

Чемпіонат світу 2023 проходив з 2 по 11 червня в німецькому місті Ессен. У ньому взяли участь 40 національних збірних з 5 континентів.

На шляху до фіналу українська збірна в груповому раунді перемогла Єгипет (5:0), здолала Казахстан (6:2) і розбила Лівію (10:2).

У наступному раунді Україна виграла у Албанії (3:1), з аналогічним разунком здобула перемогу над Марокко у 1/8 фіналу.

В чвертьфіналі наші спортсмени здолали чинних чемпіонів світу - бразильців, а у півфіналі мінімально обіграли збірну Хорватії.

Зауважимо, що на попередній, дебютній для себе світовій першості у 2022 році, українці дійшли до чвертьфіналу.

Cокка - це вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.

Нагадаємо, цього тижня футзальна збірна України дізналася суперників в еліт-раунді відбору до ЧС-2024.

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