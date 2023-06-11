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Исторический матч. Сборная Украины стала вице-чемпионом мира по сокке

Фото: Украина завоевала "серебро" ЧМ по сокке (twitter.com/SoccaFed)
Автор: Дмитрий Войналович

Сборная Украины по сокке не выиграла чемпионат мира 2023 (Socca World Cup 2023), проиграв в финале команде Казахстана 11 июня. Таким образом, наша команда завоевала историческое серебро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Матч за "золото" завершился со счетом 2:2 (по буллитам - 1:2) в пользу казахов.

Два гола за нашу сборную в основное время забил Андрей Мельник.

Интересно, что по ходу матча украинцы уступали казахам. Но за 4 минуты до завершения поединка нам удалось сравнять счет.

Украина проиграла Казахстану в финале ЧМ по сокке (фото: twitter.com/andreasnohsia)

Добавим, обладателями бронзовых наград на Чемпионате мира 2023 года по сокке стала сборная Мексики, которая в матче за третье место одолела Хорватию со счетом 2:0.

Чемпионат мира 2023 года проходил со 2 по 11 июня в немецком городе Эссен. В нем приняли участие 40 национальных сборных из 5 континентов.

По пути в финал украинская сборная в групповом раунде победила Египет (5:0), одолела Казахстан (6:2) и разбила Ливию (10:2).

В следующем раунде Украина выиграла у Албании (3:1), с аналогичным разу одержала победу над Марокко в 1/8 финала.

В четвертьфинале наши спортсмены одолели действующих чемпионов мира - бразильцев, а в полуфинале минимально обыграли сборную Хорватии.

Заметим, что на предыдущем дебютном для себя мировом первенстве в 2022 году, украинцы дошли до четвертьфинала.

Cокка - это вид спорта, который является разновидностью мини-футбола. Команды играют в формате 6 на 6 два тайма по 20 минут на площадке с искусственным газоном.

Напомним, на этой неделе футзальная сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора в ЧМ-2024.

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