Исторический матч. Сборная Украины стала вице-чемпионом мира по сокке

Сборная Украины по сокке не выиграла чемпионат мира 2023 (Socca World Cup 2023), проиграв в финале команде Казахстана 11 июня. Таким образом, наша команда завоевала историческое серебро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.
Матч за "золото" завершился со счетом 2:2 (по буллитам - 1:2) в пользу казахов.
Два гола за нашу сборную в основное время забил Андрей Мельник.
Интересно, что по ходу матча украинцы уступали казахам. Но за 4 минуты до завершения поединка нам удалось сравнять счет.
Украина проиграла Казахстану в финале ЧМ по сокке (фото: twitter.com/andreasnohsia)
Добавим, обладателями бронзовых наград на Чемпионате мира 2023 года по сокке стала сборная Мексики, которая в матче за третье место одолела Хорватию со счетом 2:0.
Чемпионат мира 2023 года проходил со 2 по 11 июня в немецком городе Эссен. В нем приняли участие 40 национальных сборных из 5 континентов.
По пути в финал украинская сборная в групповом раунде победила Египет (5:0), одолела Казахстан (6:2) и разбила Ливию (10:2).
В следующем раунде Украина выиграла у Албании (3:1), с аналогичным разу одержала победу над Марокко в 1/8 финала.
В четвертьфинале наши спортсмены одолели действующих чемпионов мира - бразильцев, а в полуфинале минимально обыграли сборную Хорватии.
Заметим, что на предыдущем дебютном для себя мировом первенстве в 2022 году, украинцы дошли до четвертьфинала.
Cокка - это вид спорта, который является разновидностью мини-футбола. Команды играют в формате 6 на 6 два тайма по 20 минут на площадке с искусственным газоном.
Напомним, на этой неделе футзальная сборная Украины узнала соперников в элит-раунде отбора в ЧМ-2024.
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