Історична місія. Ізраїль знищив 70 батарей ППО в Ірані, - командувач

З початком операції "Левовий народ" десятки винищувачів ВПС Ізраїлю, керовані Управлінням розвідки, завдали удару по низці ракетних установок і сучасних радіолокаційних станцій по всій території Ірану, які були призначені для запобігання ударам ЦАХАЛу.

"Це історична місія, яка може змінити весь хід цієї операції", - наголосив командувач ВПС Ізраїлю.

Повідомляється, що іранська система протиповітряної оборони оснащена сучасним обладнанням, була розгорнута по всій території країни та прихована в цивільній інфраструктурі.

"Мета цієї системи - збивати літаки ВПС Ізраїлю і перешкоджати їхнім операціям", - зауважив Бар.

Протягом останніх днів ізраїльські винищувачі здійснили приблизно п'ять хвиль ударів, спрямованих на ослаблення можливостей протиповітряної оборони Ірану та встановлення повітряної переваги ВПС Ізраїлю. Це відкрило шлях до Тегерана та додаткових цілей у глибині Ірану.

"Водночас дистанційно керовані літаки виявляють і нейтралізують пускові установки та радари на землі. Наразі ВПС Ізраїлю знищили понад 70 іранських батарей протиповітряної оборони", - додали в ЦАХАЛ.