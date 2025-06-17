Історична місія. Ізраїль знищив 70 батарей ППО в Ірані, - командувач

Ізраїльська військова операція "Левовий народ" призвела до знищення понад 70 іранських батарей протиповітряної оборони. Це стало важливим етапом в конфлікті.
Про це заявив командувач ВПС Ізраїлю Томер Бар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
З початком операції "Левовий народ" десятки винищувачів ВПС Ізраїлю, керовані Управлінням розвідки, завдали удару по низці ракетних установок і сучасних радіолокаційних станцій по всій території Ірану, які були призначені для запобігання ударам ЦАХАЛу.
"Це історична місія, яка може змінити весь хід цієї операції", - наголосив командувач ВПС Ізраїлю.
Повідомляється, що іранська система протиповітряної оборони оснащена сучасним обладнанням, була розгорнута по всій території країни та прихована в цивільній інфраструктурі.
"Мета цієї системи - збивати літаки ВПС Ізраїлю і перешкоджати їхнім операціям", - зауважив Бар.
Протягом останніх днів ізраїльські винищувачі здійснили приблизно п'ять хвиль ударів, спрямованих на ослаблення можливостей протиповітряної оборони Ірану та встановлення повітряної переваги ВПС Ізраїлю. Це відкрило шлях до Тегерана та додаткових цілей у глибині Ірану.
"Водночас дистанційно керовані літаки виявляють і нейтралізують пускові установки та радари на землі. Наразі ВПС Ізраїлю знищили понад 70 іранських батарей протиповітряної оборони", - додали в ЦАХАЛ.
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала перших ударів по іранських військових і ядерних об’єктах.
Серед уражених цілей був і ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію, отже, як виявилось, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.
Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Іран тим часом почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, відомо, що внаслідок перших обстрілів Ізраїля загинуло 12 осіб, і ще 385 було госпіталізовано з травмами.
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