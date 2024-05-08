Історична битва. TikTok оскаржує в суді закон про потенційну заборону додатку в США

Компанія TikTok у вівторок подала до суду, щоб заблокувати підписаний президентом Джо Байденом закон США, який може призвести до загальнонаціональної заборони популярного додатка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Судовий позов поклав початок історичній судовій битві, яка визначить, чи можуть проблеми безпеки США щодо зв’язків TikTok із Китаєм переважити Першу поправку Конституції США, яка гарантує свободу преси і захищає медіа від державного втручання, зазначає телеканал.

У позові, поданому до Апеляційного суду округу Колумбія, TikTok і материнська компанія Bytedance стверджують, що закон є неконституційним, оскільки він придушує право американців на свободу слова і перешкоджає їм в доступі до законної інформації.

На думку TikTok, уряд США "здійснив безпрецедентний крок, чітко виділивши та заборонивши" програму для короткотривалого відео через неконституційне здійснення Конгресом своїх повноважень.

Спроба заборонити TikTok у США та її причини