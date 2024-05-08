Історична битва. TikTok оскаржує в суді закон про потенційну заборону додатку в США
Компанія TikTok у вівторок подала до суду, щоб заблокувати підписаний президентом Джо Байденом закон США, який може призвести до загальнонаціональної заборони популярного додатка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Судовий позов поклав початок історичній судовій битві, яка визначить, чи можуть проблеми безпеки США щодо зв’язків TikTok із Китаєм переважити Першу поправку Конституції США, яка гарантує свободу преси і захищає медіа від державного втручання, зазначає телеканал.
У позові, поданому до Апеляційного суду округу Колумбія, TikTok і материнська компанія Bytedance стверджують, що закон є неконституційним, оскільки він придушує право американців на свободу слова і перешкоджає їм в доступі до законної інформації.
На думку TikTok, уряд США "здійснив безпрецедентний крок, чітко виділивши та заборонивши" програму для короткотривалого відео через неконституційне здійснення Конгресом своїх повноважень.
Спроба заборонити TikTok у США та її причини
Нагадаємо, 24 квітня Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США, те ж саме може стосуватися й інших іноземних додатків та платформ.
Закон дає материнській компанії ByteDance 270 днів на продаж TikTok. В іншому випадку TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.
Прийняттю закону передували багаторічні звинувачення з боку США в тому, що зв’язки TikTok з Китаєм (ByteDance є приватною китайською компанією) потенційно можуть надати уряду КНР особисту інформацію американців.
Детальніше про те, що не так з TikTok та про його загрози національній безпеці, - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
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