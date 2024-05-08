Историческое сражение. TikTok оспаривает в суде закон о потенциальном запрете приложения в США
Компания TikTok во вторник подала в суд, чтобы заблокировать подписанный президентом Джо Байденом закон США, который может привести к общенациональному запрету популярного приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Судебный иск положил начало исторической судебной битве, которая определит, могут ли проблемы безопасности США из-за связей TikTok с Китаем перевесить Первую поправку Конституции США, которая гарантирует свободу печати и защищает медиа от государственного вмешательства, отмечает телеканал.
В иске, поданном в Апелляционный суд округа Колумбия, TikTok и материнская компания Bytedance утверждают, что закон неконституционен, поскольку он подавляет право американцев на свободу слова и препятствует им в доступе к законной информации.
По мнению TikTok, правительство США "совершило беспрецедентный шаг, четко выделив и запретив" программу для короткого видео из-за неконституционного осуществления Конгрессом своих полномочий.
Попытка запретить TikTok в США и ее причины
Напомним, 24 апреля Байден подписал закон, позволяющий запретить TikTok в США, то же самое может касаться и других иностранных приложений и платформ.
Закон дает материнской компании ByteDance 270 дней на продажу TikTok. В противном случае TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.
Принятию закона предшествовали многолетние обвинения со стороны США в том, что связи TikTok с Китаем (ByteDance является частной китайской компанией) могут предоставить правительству КНР личную информацию американцев.
Детальнее о том, что не так с TikTok и об его угрозах национальной безопасности, - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
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