Историческое событие: посол ОАЭ впервые прибыл в Израиль

Трехдневный визит посла включает вручения верительных грамот, что является историческим событием.

Аль Хаджи прибыл к дому президента под оркестр Израильских сил обороны, который играл гимн ОАЭ.

Посол выступил с короткой речью на церемонии и встретился с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. В своем твитте он отметил, что они "обсудили двусторонние отношения между двумя странами и большое продвижение, которое наблюдалось со времени подписания Авраамового мирного соглашения".

Он сказал, что они с Ашкенази обсудили "пути усиления сотрудничества в различных сферах".

В понедельник Аль-Хаджа написал для издания The National статью вместе с послом Израиля в ОАЭ Ейтаном Нае, который встретился с Аль-Хаджа на прошлой неделе.

"Шесть месяцев назад эмиратского и израильского дипломата вряд ли можно было увидеть вместе, а тем более за соавтором газетной статьи", - сказали они.

"Открытие прямых отношений и посольств казалось нереальным. Но вот мы сейчас, посол Эмиратов в Израиле и глава миссии Израиля в ОАЭ, публично, вместе, пишем в один голос", - говорится в материале.

Отношения между ОАЭ и Израилем улучшились в сентябре прошлого года после подписания "Авраамового соглашения".