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Исторический минимум. Трейдеры вновь обвалили цену на электроэнергию

Автор: РБК-Украина

Оптовая цена на электроэнергию опустилась до исторического минимума - 37,7 коп/кВт.час.

Об этом свидетельствуют данные "Оператора Рынка".

Причиной аномального обвала цен стали махинации трейдеров, специализирующихся на перепродаже электроэнергии государственных АЭС, утверждают государственная компания "Центрэнерго" и частная ДТЭК.

Напомним, накануне регулятор НКРЭКУ выпустил заявление, в котором осудил решение ТЭС и АЭС, отказаться от продажи электроэнергии трейдерам-посредникам и перейти на прямые контракты с потребителями.

Как известно, из-за махинаций трейдеров, которые участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости АЭС.

В конце мая Минэнерго официально просило НКРЭКУ прекратить махинации, однако комиссия отказалась это делать, обвинив руководство государственного "Энергоатома" в неэффективности и непрофессионализме.

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Электроэнергия