RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Історичний мінімум. Трейдери знову обвалили ціну на електроенергію

Автор: РБК-Україна

Оптова ціна на електроенергію опустилася до історичного мінімуму - 37,7 коп/кВт.година.

Про це свідчать дані "Оператора ринку".

Причиною аномального обвалу цін стали махінації трейдерів, що спеціалізуються на перепродажі електроенергії державних АЕС, стверджують державна компанія "Центренерго" і приватна ДТЕК.

Нагадаємо, напередодні регулятор НКРЕКП випустив заяву, в якій засудив рішення ТЕС і АЕС, відмовитися від продажу електроенергії трейдерам-посередникам і перейти на прямі контракти зі споживачами.

Як відомо, через махінації трейдерів, які учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво Державного "Енергоатому" в неефективності і непрофесіоналізмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія