Історична зустріч по Україні в Рамштайні почалася. Глава Пентагону назвав її мету

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про початок зустрічі представників понад 40 країн на авіабазі Рамштайн в Німеччині. Глава Пентагону додав, що головна мета переговорів - гарантії безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Остіна.

"Ми тільки що почали історичну зустріч - більше 40 країн зібралися разом, щоб допомогти Україні перемогти в боротьбі з несправедливим вторгненням Росії", - написав у своєму Twitter глава Пентагону. Він підкреслив, що головна мета зустрічі - це домовитися про короткострокові і довгострокові вимоги безпеки України. До свого посту Остін прикріпив кілька фотографій з переговорів. На них можна побачити міністра оборони України Олексія Резнікова. Фото: зустріч в Рамштайні по Україні (twitter.com/SecDef)