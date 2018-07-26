Источники в БПП рассказали, кто станет главным стратегом избирательной кампании Порошенко

Главным стратегом грядущей избирательной кампании Порошенко будет Игорь Грынив

Главным стратегом грядущей избирательной кампании Петра Порошенко на выборах будет народный депутат, бывший глава фракции БПП Игорь Грынив. Об этом рассказали собеседники в команде Порошенко, говорится в материале РБК-Украина: "На низком старте: как в команде Петра Порошенко готовятся к президентским выборам".

Вместе с тем, нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, которая отвечала за медиа-направление БПП на последних местных выборах, в президентской кампании Порошенко и работе штаба участвовать не будет.

"И не беру (участия в работе штаба, - ред.) с начала мая", - подтвердила в комментарии РБК-Украина сама Сюмар.

Также собеседники издания в АП рассказали, что сейчас президент почти ежедневно проводит специальные совещания с представителями одной-двух областей в день по поводу избирательной кампании в регионах.

Напомним. ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко объявит о намерении баллотироваться на второй срок не ранее 24 августа.

В частности, как подтвердил РБК-Украина один из соратников Порошенко, его команда уже начинает избирательную кампанию, а вопрос участия нынешнего президента в выборах - решен.

Отметим, до этого другой собеседник из команды Порошенко отмечал, что его решение об участии в выборах зависит от рейтинга в социологических опросах непосредственно перед стартом кампании.

Ранее, в апреле 2018 года, Порошенко на Международном форуме в Киеве предложил законодательно ограничить вмешательство России в украинские выборы.