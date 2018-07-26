Головним стратегом виборчої кампанії Порошенка может стати Гринів, - джерела

Головним стратегом майбутньої виборчої кампанії Порошенка буде Ігор Гринів

Головним стратегом майбутньої виборчої кампанії Петра Порошенка на виборах буде народний депутат, колишній голова фракції БПП Ігор Гринів. Про це розповіли співрозмовники в команді Порошенка, йдеться в матеріалі РБК-Україна: "На низькому старті: як в команді Петра Порошенка готуються до президентських виборів".

Разом з тим, нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар, яка відповідала за медіа-напрям БПП на останніх місцевих виборах, у президентській кампанії Порошенко і роботі штабу брати участь не буде.

"І не беру (участі в роботі штабу, - ред.) з початку травня", - підтвердила у коментарі РБК-Україна сама Сюмар.

Також співрозмовники видання в АП розповіли, що зараз президент майже щодня проводить спеціальні наради з представниками однієї-двох областей в день з приводу виборчої кампанії в регіонах.

Нагадаємо. раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко оголосить про намір балотуватися на другий термін не раніше 24 серпня.

Зокрема, як підтвердив РБК-Україна один із соратників Порошенко, його команда вже починає виборчу кампанію, а питання участі нинішнього президента на виборах - вирішено.

Зазначимо, до цього інший співрозмовник з команди Порошенко зазначав, що його рішення про участь у виборах залежить від рейтингу в соціологічних опитуваннях безпосередньо перед стартом кампанії.

Раніше, в квітні 2018 року, Порошенко на Міжнародному форумі в Києві запропонував законодавчо обмежити втручання Росії в українські вибори.