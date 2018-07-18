Уровень антисемитизма в интернете сейчас высок как никогда, - исследователи

Ученые рассказали о "тревожном феномене", который развивается в соцсетях

Уровень антисемитизма в интернете в последние годы высок как никогда ранее, в часности глобальная сеть пронизана высказываниями о ненависти к евреям и Израилю. Об этом заявила лингвист Моника Шварц-Фризель, представляя результаты исследования "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети", сообщает DW.

По ее словам, это "тревожный феномен" особенно актуален в соцсетях. Из-за свободного доступа, глобальности и анонимности, антисемитские идеи распространяются быстро и без каких-либо фильтров. Исследователи нашли их в блогах, справочниках, видеороликах, а также в книжных интернет-магазинах, комментариях на страницах сми, сообщается в докладе.

Также отмечается, в Twitter и Facebook ежедневно появляются тысячи новых антисемитских высказываний. Их можна найти в форме текста, изображений или видео.

Исследователи отмечают, что с 2007 по 2018 годы антисемитских комментариев в интернете стало в три раза больше.

Авторы доклада уверены, что в интернете можна не только формировать общественное мнение и размещать информацию, но и распространять антисемитизм.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что антисемитские настроения являются недопустимыми в Украине.