Антисемитские настроения являются недопустимыми в Украине, - Аваков

Он добавил, что все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции

Антисемитские настроения являются недопустимыми в современной демократической Украине. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел во время встречи с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) на своей странице в Facebook.

"В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-то дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к другому вероисповеданию, другой нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле", - сказал Арсен Аваков.

Arsen Avakov: Антисемітські настрої є неприпустимими у сучасній демократичній Україні Це питання перебуває на... Опубліковано МВС України 12 червня 2018 р.

Директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.