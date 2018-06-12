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Интервью

Антисемитские настроения являются недопустимыми в Украине, - Аваков

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:30
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Он добавил, что все подобные преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции

Антисемитские настроения являются недопустимыми в современной демократической Украине. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел во время встречи с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) на своей странице в Facebook.

"В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-то дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к другому вероисповеданию, другой нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле", - сказал Арсен Аваков.

 

Arsen Avakov: Антисемітські настрої є неприпустимими у сучасній демократичній Україні Це питання перебуває на...

Опубліковано МВС України 12 червня 2018 р.

 

Директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.

Фото: Арсен Аваков и Роберт Сингер
Напомним, ранее сообщалось, что вице-прем'ер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на конференции "Опыт создания государства Израиля: уроки для Украины" заявила, что российские спецслужбы используют "еврейскую карту" в Украине.
Аваков: российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности Аваков: минские договоренности не соответствуют повестке дня
Теги публикации: Арсен Аваков, антисеммитизм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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