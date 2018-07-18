Рівень антисемітизму в інтернеті зараз високий як ніколи, - дослідники

Вчені розповіли про "тривожний феномен", який розвивається в соцмережах

Рівень антисемітизму в інтернеті в останні роки високий як ніколи раніше, зокрема, глобальна мережа пронизана висловлюваннями про ненависть до євреїв і Ізраїлю. Про це заявила лінгвіст Моніка Шварц-Фризель, представляючи результати дослідження "Антисемітизм 2.0 і культура ненависті в Мережі", повідомляє DW.

За її словами, це "тривожний феномен" особливо актуальний у соцмережах. Через вільний доступ, глобальність і анонімність, антисемітські ідеї поширюються швидко і без будь-яких фільтрів. Дослідники знайшли їх в блогах, довідках, відеороликах, а також в книжкових інтернет-магазинах, коментарях та на сторінках засобів масової інформації, повідомляється в доповіді.

Також наголошується, в Twitter і Facebook щодня з'являються тисячі нових антисемітських висловлювань. Їх можна знайти в формі тексту, зображень або відео.

Дослідники зазначають, що з 2007 по 2018 роки антисемітських коментарів в інтернеті стало у три рази більше.

Автори доповіді впевнені, що в інтернеті можна не тільки формувати громадську думку і розміщувати інформацію, але й поширювати антисемітизм.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що антисемітські настрої є неприпустимими в Україні.