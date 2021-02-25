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ІСС Ukraine призвала Минэнерго и ФГИ проверить факты искусственного занижения цены на уголь госшахт

Автор: РБК-Украина

ІСС Ukraine призвала руководство Министерства энергетики, Фонда госимущества и Государственной аудиторской службы безотлагательно проверить факты искусственного занижения цен реализации угля с государственных шахт.

Об этом говорится в открытом обращении ассоциации к руководителям госорганов, опубликованном на ее сайте.

"Рост себестоимости государственных угледобывающих предприятий не покрывается соответствующим ростом цены готовой продукции, что приводит к наращиванию убытков. Уголь с государственных шахт на сегодня реализовывается по цене 1650 грн за тонну - в 2,6 раза ниже себестоимости добытого угля. Разница - это прямые убытки государства", - говорится в обращении.

Это приводит к ежегодному росту бюджетной поддержки государственных угледобывающих предприятий.

"В 2020 она (бюджетная поддержка угольной отрасли - ред.) фактически составила 5 млрд грн. В целом за последние 5 лет государство ежегодно выделяет около 3,7 млрд грн для поддержки угольной отрасли и покрытие задолженности по зарплате и оплате электроэнергии", - отметили в ассоциации.

ІСС Ukraine просит Минэнерго, ФГИ и Аудиторскую службу провести аудит всех государственных угольных предприятий и оценить соотношение стоимости добычи угля и его продажи.

Напомним, ранее сообщалось, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается путем прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгов за электроэнергию.

Как известно, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.

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Новости Украины ФГИМинэнергоуголь
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