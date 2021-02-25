ІСС Ukraine закликала Міненерго і ФДМ перевірити факти штучного заниження ціни на вугілля держшахт

"Зростання собівартості державних вугледобувних підприємств не покривається відповідним зростанням ціни готової продукції, шо призводить до нарощування збитків. Вугілля з державних шахт на сьогодні реалізовується за ціною 1650 грн за тонну - у 2,6 раза нижче, за собівартість видобутого вугілля. Різниця - це прямі збитки держави", - йдеться у зверненні.

Це призводить до щорічного зростання бюджетної підтримки державних вугледобувних підприємств.

"У 2020 вона (бюджетна підтримка вугільної галузі - ред.) фактично склала 5 млрд грн. Загалом за останні 5 років держава щорічно виділяє близько 3,7 млрд грн для підтримки вугільної галузі та покриття заборгованості по зарплаті та оплаті електроенергії", - зазначили в асоціації.

ІСС Ukraine просить Міненерго, ФДМ і Аудиторську службу провести аудит всіх державних вугільних підприємств і оцінити співвідношення вартості видобутку вугілля та його продажу.

