ІСС Ukraine закликала Міненерго і ФДМ перевірити факти штучного заниження ціни на вугілля держшахт

ІСС Ukraine закликала керівництво Міністерства енергетики, Фонду держмайна і Державної аудиторської служби невідкладно перевірити факти штучного заниження цін реалізації вугілля з державних шахт.
Про це йдеться в відкритому зверненні асоціації до керівників держорганів, опублікованому на її сайті.
"Зростання собівартості державних вугледобувних підприємств не покривається відповідним зростанням ціни готової продукції, шо призводить до нарощування збитків. Вугілля з державних шахт на сьогодні реалізовується за ціною 1650 грн за тонну - у 2,6 раза нижче, за собівартість видобутого вугілля. Різниця - це прямі збитки держави", - йдеться у зверненні.
Це призводить до щорічного зростання бюджетної підтримки державних вугледобувних підприємств.
"У 2020 вона (бюджетна підтримка вугільної галузі - ред.) фактично склала 5 млрд грн. Загалом за останні 5 років держава щорічно виділяє близько 3,7 млрд грн для підтримки вугільної галузі та покриття заборгованості по зарплаті та оплаті електроенергії", - зазначили в асоціації.
ІСС Ukraine просить Міненерго, ФДМ і Аудиторську службу провести аудит всіх державних вугільних підприємств і оцінити співвідношення вартості видобутку вугілля та його продажу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 4200 грн/т.
Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається шляхом прямих дотацій з державного бюджету.
Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.
Як відомо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.