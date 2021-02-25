ІСС Ukraine призвала Минэнерго и ФГИ проверить факты искусственного занижения цены на уголь госшахт

Об этом говорится в открытом обращении ассоциации к руководителям госорганов, опубликованном на ее сайте.

"Рост себестоимости государственных угледобывающих предприятий не покрывается соответствующим ростом цены готовой продукции, что приводит к наращиванию убытков. Уголь с государственных шахт на сегодня реализовывается по цене 1650 грн за тонну - в 2,6 раза ниже себестоимости добытого угля. Разница - это прямые убытки государства", - говорится в обращении.

Это приводит к ежегодному росту бюджетной поддержки государственных угледобывающих предприятий.

"В 2020 она (бюджетная поддержка угольной отрасли - ред.) фактически составила 5 млрд грн. В целом за последние 5 лет государство ежегодно выделяет около 3,7 млрд грн для поддержки угольной отрасли и покрытие задолженности по зарплате и оплате электроэнергии", - отметили в ассоциации.

ІСС Ukraine просит Минэнерго, ФГИ и Аудиторскую службу провести аудит всех государственных угольных предприятий и оценить соотношение стоимости добычи угля и его продажи.