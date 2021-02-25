ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ІСС Ukraine закликала Міненерго і ФДМ перевірити факти штучного заниження ціни на вугілля держшахт

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 10:12
ІСС Ukraine закликала Міненерго і ФДМ перевірити факти штучного заниження ціни на вугілля держшахт Фото: Фонд державного майна України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

ІСС Ukraine закликала керівництво Міністерства енергетики, Фонду держмайна і Державної аудиторської служби невідкладно перевірити факти штучного заниження цін реалізації вугілля з державних шахт.

Про це йдеться в відкритому зверненні асоціації до керівників держорганів, опублікованому на її сайті.

"Зростання собівартості державних вугледобувних підприємств не покривається відповідним зростанням ціни готової продукції, шо призводить до нарощування збитків. Вугілля з державних шахт на сьогодні реалізовується за ціною 1650 грн за тонну - у 2,6 раза нижче, за собівартість видобутого вугілля. Різниця - це прямі збитки держави", - йдеться у зверненні.

Це призводить до щорічного зростання бюджетної підтримки державних вугледобувних підприємств.

"У 2020 вона (бюджетна підтримка вугільної галузі - ред.) фактично склала 5 млрд грн. Загалом за останні 5 років держава щорічно виділяє близько 3,7 млрд грн для підтримки вугільної галузі та покриття заборгованості по зарплаті та оплаті електроенергії", - зазначили в асоціації.

ІСС Ukraine просить Міненерго, ФДМ і Аудиторську службу провести аудит всіх державних вугільних підприємств і оцінити співвідношення вартості видобутку вугілля та його продажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 4200 грн/т.

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається шляхом прямих дотацій з державного бюджету.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Як відомо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. У 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика ФГИ Минэнерго уголь
NEWS
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
Пашинян заявив про спробу військового перевороту у Вірменії
DAILY
Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б"