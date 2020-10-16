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Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут четыре тысячи украинских добровольцев, - Минздрав

Украина, Пятница 16 октября 2020 02:33
Для испытаний вакцины против COVID-19 привлекут четыре тысячи украинских добровольцев, - Минздрав
Фото: вакцинация (unsplash)
Автор: РБК-Украина

Вакцину против коронавируса испытают на 4,2 тыс. украинских добровольцах. Когда это произойдет пока неизвестно.

Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко в эфире "Право на владу" на 1+1.

По ее словам, вакцинацию проведут, как только материалов для проведения тестирования вакцины против коронавируса будет достаточно и они подтвердят свою безопасность для исследования в Украине.

Думенко подчеркнула, что вакцина является самым дешевым и самым эффективным методом преодоления любой эпидемии.

"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - отметила она.

В этом исследовании рассматриваются клинические центры в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске.

Она добавила, что добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где есть полная информация о всех исследованиях.

Ранее стало известно, что по состоянию на сейчас для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

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