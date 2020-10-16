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Для випробувань вакцини проти COVID-19 залучать чотири тисячі українських добровольців, - МОЗ

Україна, П'ятниця 16 жовтня 2020 02:33
Для випробувань вакцини проти COVID-19 залучать чотири тисячі українських добровольців, - МОЗ
Фото: вакцинація (unsplash)
Автор: РБК-Україна

Вакцину проти коронавірусу випробують на 4,2 тис. українських добровольцях. Коли це відбудеться наразі невідомо.

Про це повідомила директорка Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко в ефірі "Право на владу" на 1+1.

За її словами, вакцинацію проведуть, як тільки матеріалів для проведення тестування вакцини проти коронавірусу буде достатньо і вони підтвердять свою безпеку для дослідження в Україні.

Думенко підкреслила, що вакцина є найдешевшим і найефективнішим методом подолання будь-якої епідемії.

"Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпеку проведення цього дослідження в Україні, то 4,2 тис. українських добровольців зможуть взяти участь у цьому проєкті. Коли це відбудеться? Нам би хотілось, щоб якнайшвидше", - зазначила вона.

У цьому дослідженні розглядаються клінічні центри в Києві, кілька центрів у Вінниці, Львові, Івано-Франківську.

Вона додала, що добровольці зможуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де є повна інформація про всі дослідження.

Раніше стало відомо, що станом на зараз для хворих на коронавірус в Україні відведено 35 тисяч лікарняних ліжок. Максимальна кількість ліжок, які можуть відвести для пацієнтів з COVID-19 - це 52 тисячі.

В Україні за минулу добу виявили 5062 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях та в Києві.

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