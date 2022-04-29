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Используют электронные письма: киберпреступники придумали новую схему взлома компьютеров

Кибератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на госорганы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter. Вредоносную активность связывают с хакерами, которые недавно распространяли опасные электронные письма с темой по "Азовстали".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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