Используют электронные письма: киберпреступники придумали новую схему взлома компьютеров

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на госорганы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter. Вредоносную активность связывают с хакерами, которые недавно распространяли опасные электронные письма с темой по "Азовстали".