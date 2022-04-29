ru ua
Пт, 29 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Используют электронные письма: киберпреступники придумали новую схему взлома компьютеров

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 07:35
Используют электронные письма: киберпреступники придумали новую схему взлома компьютеров Кибератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на госорганы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter. Вредоносную активность связывают с хакерами, которые недавно распространяли опасные электронные письма с темой по "Азовстали".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Кибератака
DAILY
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Украина может победить и победит
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд: Украина может победить и победит