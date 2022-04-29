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Використовують електронні листи: кіберзлочинці придумали нову схему злому комп'ютерів

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 07:35
Використовують електронні листи: кіберзлочинці придумали нову схему злому комп'ютерів Кібератака (Фото: freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Команда реагування на комп'ютерні Надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, попереджає про нову кібератаку на держоргани України. Цього разу вона здійснюється за допомогою розсилки електронних листів за темою "Указ Президента України No 576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Листи містять вкладення у вигляді ISO-файлу майже з аналогічною назвою: "Указ Президента України No 151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso". У разі його відкриття комп'ютер буде вражений шкідливою програмою Meterpreter. Шкідливу активність пов'язують з хакерами, які нещодавно поширювали небезпечні електронні листи з темою ПЗ"Азовсталі".

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