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Надо использовать все возможности для давления на РФ, - Климкин

НовостиПолитика    20.06.2018 - 16:13
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Климкин обсудил с Ринкевичсом вопрос политзаключенных

Павел Климкин заявил, что надо использовать все возможности для давления на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенных. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы должны использовать все возможности, чтобы давить на Россию, и ЧМ по футболу в том числе (для освобождения политзаключенных, - ред.) Мы должны убедиться в том, что наши ребята в хорошем физическом и психическом здоровье. Мы с Едгарсом сегодня также обсудили это вопрос", - сказал он.

Напомним, сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

Ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.

Климкин заявил, что позиция РФ была направлена на легитимизацию своей оккупации РФ будет использовать время предвыборной кампании в Украине для тотальной дестабилизации, - Климкин
Теги публикации: Павел Климкин, агрессия РФ, давление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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