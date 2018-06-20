Надо использовать все возможности для давления на РФ, - Климкин

Климкин обсудил с Ринкевичсом вопрос политзаключенных

Павел Климкин заявил, что надо использовать все возможности для давления на Российскую Федерацию для освобождения политзаключенных. Об этом на совместной пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы должны использовать все возможности, чтобы давить на Россию, и ЧМ по футболу в том числе (для освобождения политзаключенных, - ред.) Мы должны убедиться в том, что наши ребята в хорошем физическом и психическом здоровье. Мы с Едгарсом сегодня также обсудили это вопрос", - сказал он.

Напомним, сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

Ранее сегодня сообщалось, что Климкин проинформировал Эдгарса о результатах последней нормандской встречи. Также он поблагодарил министра Едгарса Ринкевичса за последовательную поддержку Украины.