Треба використовувати всі можливості для тиску на РФ, - Клімкін

Клімкін обговорив з Рінкевичсом питання політв'язнів

Павло Клімкін заявив, що треба використовувати всі можливості для тиску на Російську Федерацію задля звільнення політв'язнів. Про це на спільній прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо використовувати всі можливості, щоби тиснути на Росію, і ЧС з футболу в тому числі (задля звільнення політв'язнів, - ред.) Ми маємо переконатися в тому, що наші хлопці у доброму фізичному та психічному здоров’ї. Ми з Едгарсом сьогодні також обговорили це питання", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Клімкін проінформував Едгарса про результати останньої нормандської зустрічі. Також він подякував міністру Едгарсу Рінкевичсу за послідовну підтримку України.