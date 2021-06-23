Как использовать Іnfluencer-маркетинг в 2021 году?

Несмотря на то, что сегодня, кажется, каждый второй — блогер, инфлюенсер-маркетинг — это тренд, который продолжает развиваться и расти благодаря своей эффективности. С $1,9 млрд в 2016 году, объем рынка инфлюенсер-маркетинга вырос к $9,7 млрд в 2020, и ожидается, что в 2021 году он достигнет $13,8 млрд.
И даже если кажется, что поезд вашего бренда уже ушел, и все известные блогеры уже сотрудничают с вашими конкурентами — это не так. В теперешнем году все больше и больше лидеров мнений будут появляться, давая вам возможность достичь своей целевой аудитории. Но, наряду с новыми возможностями появляются и новые челленджи. Как сделать сотрудничество с инфлюенсерами эффективным? Как научится продавать через них свои услуги и товары? Как найти “того самого” блогера и как измерить, была ли кампания эффективной?
Получить ответы на все эти вопросы можно на новом онлайн-курсе Influencer-маркетинг от Академии WebPromoExperts, который стартует 16 августа 2021 года.
Опыт лучших мировых компаний говорит нам о том, что лучше всего работает та реклама, которая не выглядит как реклама. Поэтому научиться сотрудничать с лидерами мнений незаменимо для качественного продвижения своего продукта как онлайн, так и офлайн.
Курс длится всего лишь 3 недели, формат — живые вебинары, никаких устарелых лекций в записи.
Кто будет учить?
Слушатели курса научатся выбирать “своих” блогеров, писать предложения о сотрудничестве, создавать измеримые стратегии, анализировать эффективность и вносить изменения в кампании. Лекторы курса поделятся примерами и секретами того, как сделать коммуникацию и взаимодействие с инфлюенсерами выигрышным для всех.
Для кого курс?
Для интернет-маркетологов, SMM-специалистов, владельцев бизнеса и всех, кто заинтересован в сотрудничестве с лидерами мнений.
Количество мест ограничено возможностями куратора и лекторов давать исчерпывающую обратную связь. Поспешите зарегистрироваться пока на курс действует скидка 40%!
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