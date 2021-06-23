Як використовувати Іnfluencer-маркетинг в 2021 році?

Незважаючи на те, що сьогодні, здається, кожен другий - блогер, інфлюенсер-маркетинг - це тренд, який продовжує розвиватися і рости завдяки своїй ефективності. З $1,9 млрд у 2016 році, обсяг ринку інфлюенсер-маркетингу виріс до $9,7 млрд у 2020, і очікується, що в 2021 році він досягне $13,8 млрд.

І навіть якщо здається, що поїзд вашого бренду вже пішов, і всі відомі блогери вже співпрацюють з вашими конкурентами - це не так. В теперішньому році все більше і більше лідерів думок будуть з'являтися, даючи вам можливість досягти своєї цільової аудиторії. Але, поряд з новими можливостями з'являються і нові виклики. Як зробити співпрацю з інфлюенсерами ефективною? Як навчитися продавати через них свої послуги і товари? Як знайти "того самого" блогера і як виміряти, чи була кампанія ефективною?

Отримати відповіді на всі ці питання можна на новому онлайн-курсі Influencer-маркетинг від Академії WebPromoExperts, який стартує 16 серпня 2021 року.

Досвід кращих світових компаній говорить нам про те, що найкраще працює та реклама, яка не виглядає як реклама. Тому навчитися співпрацювати з лідерами думок незамінне для якісного просування свого продукту як онлайн, так і офлайн.

Курс триває всього лише 3 тижні, формат - живі вебінари, ніяких застарілих лекцій в запису.

Хто буде вчити?

Куратор курсу Катерина Шевченко - Key account manager в AIR Brands, 14 років досвіду в рекламному бізнесі, співпрацювала з Приватбанк, MasterCard, Vodafone і іншими брендами.

Станіслав Стояцький - креативний директор, 12 років досвіду в digital, 60+ нагород на локальних і міжнародних фестивалях, співпрацював з Lenovo, Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Pepsi, Nestle і іншими.

Андрій Калашник - CМО в TrendHERO. Знає все про те, як шукати, де шукати і як перевіряти блогерів в Instagram.

Аліна Щербина - співзасновник проекту БУДЬ в UA. Більше 10 років працює в сфері журналістики, PR і управління репутацією.

Слухачі курсу навчаться вибирати "своїх" блогерів, писати пропозиції про співпрацю, створювати вимірні стратегії, аналізувати ефективність і вносити зміни в кампанії. Лектори курсу поділяться прикладами і секретами того, як зробити комунікацію і взаємодію з інфлюенсерамі виграшним для всіх.

Для кого курс?

Для інтернет-маркетологів, SMM-фахівців, власників бізнесу і всіх, хто зацікавлений у співпраці з лідерами думок.

Кількість місць обмежена можливостями куратора і лекторів давати вичерпну зворотний зв'язок. Поспішайте зареєструватися поки на курс діє знижка 40%!

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