Использовали технологию анонимных звонков: СБУ разоблачила кибермошенников
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность мошенников, которые "обошли" защиту украинских мобильных операторов в технологии международной телефонии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что жители Одессы завладели специализированным телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Благодаря этому оборудованию можно было делать международные звонки под видом местных.
"Звонки, которые делались по этой технологии, обеспечивали полную анонимность и могли использоваться для нанесения вреда интересам государства", - сообщили в СБУ.
Также злоумышленники разместили оборудование в автомобилях таксистов, которые постоянно меняли местонахождение, и имитировали деятельность реальных абонентов. Все это было сделано в рамках "конспирации".
Во время обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли:
- компьютерную технику с установленным специальным программным обеспечением;
- телекоммуникационное оборудование (GSM-шлюзы, GSM-модемы, SIM-банки);
- sim-карты операторов мобильной связи и черновую документацию.
"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и причастные лица", - добавили в СБУ.
Фото: злоумышленники "обошли" защиту украинских мобильных операторов и настроили систему анонимных международных звонков (ssu.gov.ua)
Напомним, что в Киеве правохронцы прекратили работу подпольного телекоммуникационного центра, который присваивал средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.