Использовали технологию анонимных звонков: СБУ разоблачила кибермошенников

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали деятельность мошенников, которые "обошли" защиту украинских мобильных операторов в технологии международной телефонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Правоохранители установили, что жители Одессы завладели специализированным телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Благодаря этому оборудованию можно было делать международные звонки под видом местных.

"Звонки, которые делались по этой технологии, обеспечивали полную анонимность и могли использоваться для нанесения вреда интересам государства", - сообщили в СБУ.

Также злоумышленники разместили оборудование в автомобилях таксистов, которые постоянно меняли местонахождение, и имитировали деятельность реальных абонентов. Все это было сделано в рамках "конспирации".

Во время обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли:

компьютерную технику с установленным специальным программным обеспечением;

телекоммуникационное оборудование (GSM-шлюзы, GSM-модемы, SIM-банки);

sim-карты операторов мобильной связи и черновую документацию.

"В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и причастные лица", - добавили в СБУ.

Фото: злоумышленники "обошли" защиту украинских мобильных операторов и настроили систему анонимных международных звонков (ssu.gov.ua)