Використовували технологію анонімних дзвінків: СБУ викрила кібершахраїв
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували діяльність шахраїв, які "обійшли" захист українських мобільних операторів у технології міжнародної телефонії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Правоохоронці встановили, что мешканці Одеси заволоділи спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. Завдяки цьому обладнанню можна було робити міжнародні дзвінки під виглядом місцевих.
"Дзвінки, які робилися за цією технологією, забезпечували повну анонімність і могли використовуватися для нанесення шкоди інтересам держави", - повідомили в СБУ.
Також зловмисники розмістили обладнання в автомобілях таксистів, які постійно змінювали місцезнаходження, та імітували діяльність реальних абонентів. Все це було зроблено в межах "конспірації".
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правохоронці вилучили:
- комп’ютерну техніку зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням;
- телекомунікаційне обладнання (GSM-шлюзи, GSM-модеми, SIM-банки);
- sim-карти операторів мобільного зв’язку та чорнову документацію.
"У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України встановлюються всі обставини протиправних дій та причетні особи", - додали в СБУ.
Фото: зловмисники "обійшли" захист українских мобільних операторів та налаштували систему анонімних міжнародних дзвінків (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, що в Києві правохронці припинили роботу підпільного телекомунікаційного центру, який привласнював кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проектах.