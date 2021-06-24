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Использовали подневольный труд: США запретили импорт продукции пяти компаний Китая

Автор: Дмитрий Кузнецов

США запретили импорт комплектующих для солнечных панелей пяти китайских компаний. Причиной такого решения стали подозрения в использовании производителями подневольного труда в Синьцзяне.

Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, министерство торговли США ввело ограничение на импорт продукции китайской компании Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., а также еще четырех производителей. Они задействованы в поставках материалов для изготовления солнечных батарей.

Американские власти подозревают китайские компании в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как заявил глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, "поставленные нами цели в сфере экологии не будут достигаться за счет эксплуатации". Он также подчеркнул, что запрет не окажет влияния на производство солнечных панелей и китайскому импорту будет найдена адекватная замена.

Издание отмечает, что в последнее время участились обвинения китайских властей в использовании принудительного труда представителей национальных меньшинств, в том числе уйгуров мусульман. Пекин решительно отвергает эти обвинения.

Напомним, в конце марта США обвинили Китай в бойкоте известных брендов из-за уйгуров. Как заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер, в Поднебесной идет целенаправленная информационная кампания, курируемая властями, направленная против иностранных фирм, которые не хотят закупать холопок.

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