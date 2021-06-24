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Використовували підневільну працю: США заборонили імпорт продукції п'яти компаній Китаю

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Вашингтон, Четвер 24 червня 2021 21:58
Використовували підневільну працю: США заборонили імпорт продукції п'яти компаній Китаю Фото: США заборонили ввезення продукції п'яти китайських компаній (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США заборонили імпорт комплектуючих для сонячних панелей п'яти китайських компаній. Причиною такого рішення стали підозри у використанні виробниками підневільної праці в Сіньцзяні.

Про це повідомило німецьке видання Handelsblatt з посиланням на високопоставлених американських чиновників.

За їх словами, Міністерство торгівлі США ввело обмеження на імпорт продукції китайської компанії Hoshine Silicon Industry Co. Ltd., а також ще чотирьох виробників. Вони залучені в постачанні матеріалів для виготовлення сонячних батарей.

Американська влада підозрює китайські компанії у використанні примусової праці в Синьцзян - Уйгурському автономному районі Китаю.

Як заявив глава міністерства внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, "поставлені нами цілі в сфері екології не будуть досягатися коштом експлуатації". Він також підкреслив, що заборона не матиме впливу на виробництво сонячних панелей і китайському імпорту буде знайдена адекватна Заміна.

Видання зазначає, що останнім часом почастішали звинувачення китайської влади у використанні примусової праці представників національних меншин, у тому числі уйгурів мусульман. Пекін рішуче відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, в кінці березня США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів. Як заявила заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер, в Піднебесній йде цілеспрямована інформаційна кампанія, що курується владою, спрямована проти іноземних фірм, які не хочуть закуповувати холопок.

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